ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
Футбольный эксперт не понимает хвалебных отзывов об игре Александра
Бывший форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, объяснил свою критику в адрес защитника «Арсенала» Александра Зинченко.
«Часто критикую? Я просто хочу показать людям, что он не такой, как все думают. Зинченко уже всех запутал, даже себя. Он у нас левый защитник или опорный? Наверное, он сам не знает. Такое ощущение, что он играет там, где ему удобно, а в итоге нигде не успевает.
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А когда начинают писать, что он лучший левый защитник в мире, то мне становится не по себе. Такое ощущение, что все слепые! Поэтому я специально смотрю матчи «Арсенала» и разбираю игру Зинченко.
Все говорят, что «Арсенал» без Зинченко никакой. Смотришь его статистику, а там два ассиста и гол. Как вам? Эдегор и Мартинелли забили уже по 15 голов, а у нас все Зинченко восхваляют! Думаю, его самого должно уже подташнивать от того, что его так много в прессе», - сказал Леоненко.
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Зіна не зірка. Гвардіола зробив з нього досить непоганого лівого захисника і що би там Вітьок не казав, а так воно і є.
До кращого в світі Зіні дуже далеко, але свою роботу він робить на тверду четвірку.
Но почему то ему это нигде не припоминают прошлое . Он какой то статус святого получил?
Если бы защитники были кристально безупречными, то мы с Вами бы никогда не увидели голов в воротах, так как они бы не допускали ошибок. В этом плане нападающему легче. Он может за матч запороть 5 момент и это не так будет крктиковаться, как например одна голевая ошибка защитника.
П. С. И кого нам в Украине восхвалять, как не УКРАИНЦЕВ, а, Леопивоненко? Я понимаю, что тебе начхать на эту нацию, но мы, украинцы, всегда и везде будет смотреть и наблюдать за игрой Мудрика, Миколенко, Циганкова и т.д. Вам тюменским этого не понять!
Зина никакой
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