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  4. ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
Англия
19 мая 2023, 10:01 | Обновлено 19 мая 2023, 11:53
2903
13

ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»

Футбольный эксперт не понимает хвалебных отзывов об игре Александра

19 мая 2023, 10:01 | Обновлено 19 мая 2023, 11:53
2903
13
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Бывший форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, объяснил свою критику в адрес защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

«Часто критикую? Я просто хочу показать людям, что он не такой, как все думают. Зинченко уже всех запутал, даже себя. Он у нас левый защитник или опорный? Наверное, он сам не знает. Такое ощущение, что он играет там, где ему удобно, а в итоге нигде не успевает.

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А когда начинают писать, что он лучший левый защитник в мире, то мне становится не по себе. Такое ощущение, что все слепые! Поэтому я специально смотрю матчи «Арсенала» и разбираю игру Зинченко.

Все говорят, что «Арсенал» без Зинченко никакой. Смотришь его статистику, а там два ассиста и гол. Как вам? Эдегор и Мартинелли забили уже по 15 голов, а у нас все Зинченко восхваляют! Думаю, его самого должно уже подташнивать от того, что его так много в прессе», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник FanDay
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Комментарии 13
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GloryUkraine
Вітьок заздрить всім футболістам, котрі чогось добилися. 
Зіна не зірка. Гвардіола зробив з нього досить непоганого лівого захисника і що би там Вітьок не казав, а так воно і є. 
До кращого в світі Зіні дуже далеко, але свою роботу він робить на тверду четвірку.
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+6
Vitaliy Shevchenko
Назвав півзахисника, атакувального хава, а потім порівняв з захисником. Ну бл...дь дятел.
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+5
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Springfield
Та давно ясно какой он.  Вырос эгоистом.  Правда дество было трудное. Из провинциального Радомышля отец перетащил в Ильичёвск, а потом переезд в Донецк.  Летом 2014 его семья смылась от войны в рашу. Там митинская мацковская  футбольная лига.)  И наконец профессиональный футбол в Башкирии!!!  Во время боёв за Дебальцево!!!   Предав Шахтёр и Донецк.  Оттуда путёвка в Англию благодаря доброму башкирскому тренеру. Он домой, на Житомирщину, и не мечтал вовзращаться. Там целовал журналистку. Ля ляля. Влада Седан. Тоже ей хорошо в Англии.
 Но почему то ему это нигде не припоминают прошлое .  Он какой то статус святого получил?
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+2
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Муґунот Уух
"Футбольний експерт не розуміє..."(с)або такий експерт, або такий розум.ото сидить собі така велика жирна купа гівна, від нєчегодєлать знаходить собі новий об'єкт для своїх іспражнєній і потім місяцями до нього чіпляється. котів краще вигуляй, чмо тюменське.
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+2
Alex196
Цель русского понятна это унизить любого украинца показать его неспособность особенно тех кого хвалят в Европе .
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+2
Remark
Артетта ж не баран чтобы специально ставить заведомо слабого игрока в состав! Как Вы думаете!? И Артетта поумнее Леоненко в футбольном плане. Согласны? Поэтому почему играет Зина и на какой он позиции играет - это вопросы не к Александру, а к тренеру команды.
Если бы защитники были кристально безупречными, то мы с Вами бы никогда не увидели голов в воротах, так как они бы не допускали ошибок. В этом плане нападающему легче. Он может за матч запороть 5 момент и это не так будет крктиковаться, как например одна голевая ошибка защитника.
П. С. И кого нам в Украине восхвалять, как не УКРАИНЦЕВ, а, Леопивоненко? Я понимаю, что тебе начхать на эту нацию, но мы, украинцы, всегда и везде будет смотреть и наблюдать за игрой Мудрика, Миколенко, Циганкова и т.д.  Вам тюменским этого не понять!
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0
Максим Колісник
Цікаво для чого він це робить?)
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0
Spaceman
Я згоден : Зінченко - задрот..
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-1
Alex Suz
Золотые слова 
Зина никакой
Футболист без голов
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-6
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