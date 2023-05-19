ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»

Бывший форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, объяснил свою критику в адрес защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

«Часто критикую? Я просто хочу показать людям, что он не такой, как все думают. Зинченко уже всех запутал, даже себя. Он у нас левый защитник или опорный? Наверное, он сам не знает. Такое ощущение, что он играет там, где ему удобно, а в итоге нигде не успевает.

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А когда начинают писать, что он лучший левый защитник в мире, то мне становится не по себе. Такое ощущение, что все слепые! Поэтому я специально смотрю матчи «Арсенала» и разбираю игру Зинченко.

Все говорят, что «Арсенал» без Зинченко никакой. Смотришь его статистику, а там два ассиста и гол. Как вам? Эдегор и Мартинелли забили уже по 15 голов, а у нас все Зинченко восхваляют! Думаю, его самого должно уже подташнивать от того, что его так много в прессе», - сказал Леоненко.