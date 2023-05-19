Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блохин готов в третий раз возглавить сборную Украины»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне эксперт Виктор Леоненко рассказал о том, кто, по его мнению, является оптимальным вариантом на должность главного тренера национальной команды.

«Кроме Реброва, я предлагаю Скрипника, Григорчука и Вернидуба. В сборной Украины и Заваров смело может быть главным тренером, вопрос только, возьмут его или нет. Демьяненко тоже может быть. Не удивлюсь, если и Протасов, который сейчас заменяет Павелко, видит себя в кресле главного тренера сборной.

Кстати, недавно разговаривал с Блохиным, и он мне сказал: «Я готов в третий раз возглавить сборную Украины. Хочу помочь своей стране». Я говорю: «Подожди, так у тебя спина болит». А он: «Нет, я готов!». Так что есть из кого выбирать», - сказал Леоненко.

Напомним, Олег Блохин возглавлял сборную Украины дважды: в 2003-2007 годах и с весны 2011 года до осени 2012 года. В 2006 году «сине-желтые» под руководством Блохина дошли до четвертьфинала чемпионата мира.