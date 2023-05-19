Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блохин готов в третий раз возглавить сборную Украины»
Чемпионат Европы
19 мая 2023, 09:17 |
1300
11

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блохин готов в третий раз возглавить сборную Украины»

Футбольный эксперт рассказал о неожиданном кандидате на пост наставника национальной команды

19 мая 2023, 09:17 |
1300
11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блохин готов в третий раз возглавить сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне эксперт Виктор Леоненко рассказал о том, кто, по его мнению, является оптимальным вариантом на должность главного тренера национальной команды.

«Кроме Реброва, я предлагаю Скрипника, Григорчука и Вернидуба. В сборной Украины и Заваров смело может быть главным тренером, вопрос только, возьмут его или нет. Демьяненко тоже может быть. Не удивлюсь, если и Протасов, который сейчас заменяет Павелко, видит себя в кресле главного тренера сборной.

Кстати, недавно разговаривал с Блохиным, и он мне сказал: «Я готов в третий раз возглавить сборную Украины. Хочу помочь своей стране». Я говорю: «Подожди, так у тебя спина болит». А он: «Нет, я готов!». Так что есть из кого выбирать», - сказал Леоненко.

Напомним, Олег Блохин возглавлял сборную Украины дважды: в 2003-2007 годах и с весны 2011 года до осени 2012 года. В 2006 году «сине-желтые» под руководством Блохина дошли до четвертьфинала чемпионата мира.

По теме:
В тренерский штаб Реброва в сборной войдет бывший аналитик Динамо U-21
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Виктор Леоненко Олег Блохин сборная Украины по футболу
Источник FanDay
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
Футбол | 18 мая 2023, 22:21 14
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика

Забавное фото с тренировки «Челси»

Базель – Фиорентина – 1:3 (д.в.) Победный гол на 120+10. Видео голов
Футбол | 19 мая 2023, 01:55 1
Базель – Фиорентина – 1:3 (д.в.) Победный гол на 120+10. Видео голов
Базель – Фиорентина – 1:3 (д.в.) Победный гол на 120+10. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги конференций

Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Бокс | 19.05.2023, 06:25
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Футбол | 18.05.2023, 17:15
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера
Футбол | 19.05.2023, 08:24
Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера
Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex196
Впечатление что ватник как обычно хочет нарочно укусить украинцев .Типа того что вы не заслуживаете приличного тренера а получите Блохина или буряка.Ватник ненавидит украинцев .поэтому занимается троллингом .А выражение типа Послушай у тебя спина это вершина его юмора 
Ответить
+3
0665826283
Це такий сарказм ? Чи ви там восмідісятники того..., чи з    дуба  впали?
Ответить
+2
Alex196
Если бы Леоненко поставили тренером то он бы сидел на лавке с котами и пляшкой пива и орал бы почему сортир далеко 
Ответить
+1
ALKOSruLKA
Круто було б тренерський дубль Леоненко-Блохін замутити... Але відкатати злагодження на рівні клубу 2ї ліги умовний ФК Скорук... О це було б видовище: футболісти самі по собі, Леон - з пляшкою, Фартовий - з біляшем... стакани прямо на тренерському місткц розставити, на трибунах - коти....
Ответить
+1
KIEWADIM
Давай лучше ты Леон, будем не только плакать , а и смеяться.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
✌
Свою кандидатуру забувся
Ответить
0
Умник
Витя нет уже дискет видео касет нет уже купера, подарите ему гаджеты и научите его. 
Ответить
0
Alex196
В России обсуждать тему войны категорически запрещено и это сразу же видно по манере общения Леоненко .Он всячески обходит эту тему вроде обычная мирная жизнь и ни слова о том почему люди играют без зрителей или почему игроки бегут в убежище во время тревоги или почему сбежали легионеры с Украины .Это ему неинтересно .Он же не будет своих ругать 
Ответить
0
20052011
Витя, давай лучше назад, в Тюмень. Там и рассуждай для своих козломордых.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
17.05.2023, 22:41 1
Хоккей
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 1
Зимние виды
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 23
Футбол
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
18.05.2023, 20:12 1
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
17.05.2023, 20:20
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
18.05.2023, 18:42
Хоккей
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
17.05.2023, 22:51 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности