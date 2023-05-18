В пятницу, 19 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».

Поединок пройдет во Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского. Начало - в 15:00.

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Ворскла – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Кривбасс».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе и телеканале «Setanta Sports».