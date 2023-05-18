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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 22:33 |
105
0

Ворскла – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 мая в 15:00 поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги

18 мая 2023, 22:33 |
105
0
Ворскла – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 19 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».

Поединок пройдет во Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского. Начало - в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ворскла – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Кривбасс».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе и телеканале «Setanta Sports».

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Источник Sport.ua
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