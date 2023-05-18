Украина. Премьер лига18 мая 2023, 22:33 |
105
0
Ворскла – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 мая в 15:00 поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги
18 мая 2023, 22:33 |
105
0
В пятницу, 19 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».
Поединок пройдет во Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского. Начало - в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ворскла – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Кривбасс».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе и телеканале «Setanta Sports».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 мая 2023, 20:55 0
Старт поединка запланирован на 18 мая 22:00 по киевскому времени
Бокс | 18 мая 2023, 19:05 12
Поединок украинского боксера состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе
Футбол | 17.05.2023, 23:53
Футбол | 18.05.2023, 20:39
Бокс | 17.05.2023, 23:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.05.2023, 23:23 1
17.05.2023, 09:27 5
17.05.2023, 20:20
17.05.2023, 00:35 35
17.05.2023, 05:30 4
18.05.2023, 06:06
17.05.2023, 17:00 4
Футбол