Украина. Премьер лига18 мая 2023, 22:07 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Кривбасс
В Полтаве состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги
18 мая 2023, 22:07 |
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В пятницу, 19 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».
Поединок пройдет во Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского. Начало - в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ворскла – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе и телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Кривбасс».
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