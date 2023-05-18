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Украина. Премьер лига18 мая 2023, 21:35 | Обновлено 18 мая 2023, 21:36
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Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 мая в 17:00 поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги
18 мая 2023, 21:35 | Обновлено 18 мая 2023, 21:36
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В пятницу, 19 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Верес». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Верес»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports» и на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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