В пятницу, 19 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Верес». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 17:00.

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«Шахтер» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Верес»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports» и на ОТТ-платформе «Setanta Sports».