Экс-игрок Реала: «Виноваты все. Не только Карло Анчелотти»

46-летний бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути выразил разочарование игрой команды в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:4).

«Я не увидел «Реал» на поле. Какой был план на матч? Было понятно, что «Реал» не получит возможности для контроля мяча, а «Ман Сити» будет чаще атаковать. В матче были отрезки, когда «Реал» прессинговал, но не организованно – и это сбивало игроков с толку.

«Ман Сити» же все делал идеально, а «Реал» не понимал, как с этим справиться. С другими соперниками «Реал» может больше владеть мячом, но не против «Ман Сити».

«Реал» сыграл откровенно плохо. Тибо Куртуа выручал. Виноваты все. Не только Карло Анчелотти», – заявил Гути.