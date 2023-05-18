Реал не планирует увольнять Анчелотти. В команде будут изменения

По информации СМИ, руководство «Реала» не планирует увольнять тренера Карло Анчелотти после нынешнего сезона, несмотря на вылет в полуфинале Лиги чемпионов, а также поражение «Барселоне» в чемпионской гонке Ла Лиги.

Одним из факторов в пользу Анчелотти называют мнение игроков, которым нравится работать с итальянским специалистом. Сообщается, что тренер создал отличную атмосферу без конфликтов и значительных проблем.

При этом в клубе понимают, что в последние сезоны менеджмент не проводил значительное усиление состава, поэтому на лето планируется минимум одно большое подписание.

Главным претендентов является хавбек «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем.

Контракт Анчелотти истекает летом 2024 года, а главным претендентом на тренера является сборная Бразилии.