Реал не планирует увольнять Анчелотти. В команде будут изменения
Футболисты поддерживают тренера
По информации СМИ, руководство «Реала» не планирует увольнять тренера Карло Анчелотти после нынешнего сезона, несмотря на вылет в полуфинале Лиги чемпионов, а также поражение «Барселоне» в чемпионской гонке Ла Лиги.
Одним из факторов в пользу Анчелотти называют мнение игроков, которым нравится работать с итальянским специалистом. Сообщается, что тренер создал отличную атмосферу без конфликтов и значительных проблем.
При этом в клубе понимают, что в последние сезоны менеджмент не проводил значительное усиление состава, поэтому на лето планируется минимум одно большое подписание.
Главным претендентов является хавбек «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем.
Контракт Анчелотти истекает летом 2024 года, а главным претендентом на тренера является сборная Бразилии.
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