Украина. Премьер лига18 мая 2023, 13:40 | Обновлено 18 мая 2023, 13:44
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес
В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги
18 мая 2023, 13:40 | Обновлено 18 мая 2023, 13:44
183
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В пятницу, 19 мая, состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Верес».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало встречи в 17:00.
«Шахтер» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Верес», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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