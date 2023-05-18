В пятницу, 19 мая, состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Верес».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Верес», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.