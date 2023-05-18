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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 13:40 | Обновлено 18 мая 2023, 13:44
183
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес

В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги

18 мая 2023, 13:40 | Обновлено 18 мая 2023, 13:44
183
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес
ФК Шахтер

В пятницу, 19 мая, состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Верес».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Верес», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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