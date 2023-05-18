Орест КУЗЫК: «Первый гол Динамо нас надломил»

Полузащитник одесского «Черноморца» Орест Кузик прокомментировал выездную победу его команды над киевским «Динамо» (3:2) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

«Не могу назвать эту встречу лучшей в сезоне. У нас была хорошая игра и с «Шахтером» (2:2). По результату, да, мы очень довольны. Хотя в начале второго тайма мы чуть расслабились, даже не знаю, что это было. Здорово, что мы победили, это самое главное для нас сейчас.

При счете 2:0 особо не было времени о чем-то думать. Наш главный тренер еще до стартового свистка предупреждал нас о том, что при любом счете нам нужно было играть так, как мы играем всегда.

В перерыве мы делали акцент на своей игре, на своих тактических ошибках. Мы должны были играть очень внимательно с соперником. Нужно не давать им было пространства и свободных зон.

После отдыха мы также сконцентрированными вышли на игру. Но, первый гол «Динамо» нас надломил. Ванат один мяч отыграл, а еще через две минуты Буяльский счет сравнял. Но я рад, что мы прибавили и вырвали победу. Это придало нашей команде уверенности», - сказал Кузык.