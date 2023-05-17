УЕФА по ошибке досрочно проанонсировал в соцсети Twitter финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Интером».

Сообщение в официальном аккаунте УЕФА быстро удалили.

Если Интер уже вышел в финал ЛЧ, дважды обыграв в дерби Милан (2:0, 1:0), то Реалу предстоит второй матч на выезде против Манчестер Сити.

Первая игра в Мадриде завершилась вничью 1:1, и команды во второй раз встретятся 17 мая в 22:00 в Манчестере.

ФОТО. УЕФА по ошибке досрочно проанонсировал финал между Реалом и Интером