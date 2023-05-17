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  4. УЕФА по ошибке досрочно проанонсировал финал между Реалом и Интером
Лига чемпионов
17 мая 2023, 21:20 | Обновлено 17 мая 2023, 21:30
824
5

УЕФА по ошибке досрочно проанонсировал финал между Реалом и Интером

Сообщение в официальном аккаунте УЕФА быстро удалили

17 мая 2023, 21:20 | Обновлено 17 мая 2023, 21:30
824
5
УЕФА по ошибке досрочно проанонсировал финал между Реалом и Интером
УЕФА

УЕФА по ошибке досрочно проанонсировал в соцсети Twitter финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Интером».

Сообщение в официальном аккаунте УЕФА быстро удалили.

Если Интер уже вышел в финал ЛЧ, дважды обыграв в дерби Милан (2:0, 1:0), то Реалу предстоит второй матч на выезде против Манчестер Сити.

Первая игра в Мадриде завершилась вничью 1:1, и команды во второй раз встретятся 17 мая в 22:00 в Манчестере.

ФОТО. УЕФА по ошибке досрочно проанонсировал финал между Реалом и Интером

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Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Милан Интер Милан Интер - Милан Манчестер Сити - Реал УЕФА курьезы Реал - Интер
Источник Twitter
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Виктор Войцеховский
Спалили контору
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+3
Луганчанин
Сити может не выходить.
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+2
grifon.
а рахунок матчу можна?
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+1
Xvalenok03
Наверное что-то знают.
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+1
GloryUkraine
Назріває шкандаль?
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0
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