Александр ЯЦЫК: «Юношеская Лига УЕФА – это большой опыт»
Полузащитник «Динамо» Киев – о значимости юношеского евротурнира
Игрок киевского «Динамо» Александр Яцык в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил важность участия в Юношеской Лиге УЕФА для молодых футболистов.
– Насколько полезным турниром является Юношеская Лига УЕФА?
– Это большой опыт. Другие настрой, эмоции, внимание. Присутствие зрителей. Возникает ответственность перед болельщиками.
– Есть проблема, что в этом сезоне «Динамо» осталось без Юношеской Лиги УЕФА?
– Да. Молодым игрокам такой турнир идет только на пользу в плане становления. Возможность сыграть на международном уровне с сильными соперниками никогда не будет лишней. Чтобы тебя заметили.
Ранее Яцык признался, что для старожилов «Динамо» в команде нет авторитетов среди молодых игроков и они им могут уверенно делать замечания.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший игрок «Динамо» поделился мнением о перспективах украинского тренера
«Нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов