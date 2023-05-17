Александр ЯЦЫК: «Юношеская Лига УЕФА – это большой опыт»

Игрок киевского «Динамо» Александр Яцык в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил важность участия в Юношеской Лиге УЕФА для молодых футболистов.

– Насколько полезным турниром является Юношеская Лига УЕФА?

– Это большой опыт. Другие настрой, эмоции, внимание. Присутствие зрителей. Возникает ответственность перед болельщиками.

– Есть проблема, что в этом сезоне «Динамо» осталось без Юношеской Лиги УЕФА?

– Да. Молодым игрокам такой турнир идет только на пользу в плане становления. Возможность сыграть на международном уровне с сильными соперниками никогда не будет лишней. Чтобы тебя заметили.

Ранее Яцык признался, что для старожилов «Динамо» в команде нет авторитетов среди молодых игроков и они им могут уверенно делать замечания.