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Молодежные турниры
17 мая 2023, 14:15 | Обновлено 17 мая 2023, 14:23
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0

Александр ЯЦЫК: «Юношеская Лига УЕФА – это большой опыт»

Полузащитник «Динамо» Киев – о значимости юношеского евротурнира

17 мая 2023, 14:15 | Обновлено 17 мая 2023, 14:23
101
0
Александр ЯЦЫК: «Юношеская Лига УЕФА – это большой опыт»
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Игрок киевского «Динамо» Александр Яцык в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил важность участия в Юношеской Лиге УЕФА для молодых футболистов.

– Насколько полезным турниром является Юношеская Лига УЕФА?

– Это большой опыт. Другие настрой, эмоции, внимание. Присутствие зрителей. Возникает ответственность перед болельщиками.

– Есть проблема, что в этом сезоне «Динамо» осталось без Юношеской Лиги УЕФА?

– Да. Молодым игрокам такой турнир идет только на пользу в плане становления. Возможность сыграть на международном уровне с сильными соперниками никогда не будет лишней. Чтобы тебя заметили.

Ранее Яцык признался, что для старожилов «Динамо» в команде нет авторитетов среди молодых игроков и они им могут уверенно делать замечания.

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Юношеская лига УЕФА Александр Яцык
Источник Sport.ua
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