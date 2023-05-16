Александр ЯЦЫК: «Старожилы Динамо могут напихать»

20-летний хавбек киевского «Динамо» Александр Яцык в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своих кумирах, а также поделился впечатлениями от работы в стане главной клубной команды.

– Какие европейские чемпионаты нравятся?

– АПЛ, Бундеслига и Ла Лига.

– На кого равнялись в детстве? На кого сейчас равняетесь?

– В детстве – Хави и Иньеста. Хотя я болею за «Реал». Сейчас больше всего импонируют Кевин Де Брюйне и Лука Модрич.

– Мирча Луческу. Было ли с ним общение?

– Вызывает на разговоры. Подсказывает. Говорит, в чем нужно прибавлять.

– Луческу видит на какой позиции?

– В опорной зоне. На месте играющего опорника, где до травмы действовал Николай Шапаренко.

– Тренировки с первой командой. Как относятся к вам старожилы?

– Все поддерживают. Могут напихать, когда что-то не выходит. Но это все по-хорошему. Они много помогают, подсказывают. Возникает уверенность в себе.

– Самый сильный соперник, против которого играли?

– На сборах в Турции играли с «Марибором». Против меня действовал Йосип Иличич. Хотя он уже немолод, но действовать против него было очень тяжело. У нас 1:1 или 2:1 по отборам мяча в мою пользу. Йосипу немного нужно себя привести себя в порядок в плане фигуры.