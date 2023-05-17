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Лига чемпионов
17 мая 2023, 05:50 | Обновлено 17 мая 2023, 06:26
38
0

Лаутаро МАРТИНЕС: «Сыграть в финале Лиги чемпионов – это мечта»

Нападающий «Интера», автор гола, прокомментировал победу над «Миланом»

17 мая 2023, 05:50 | Обновлено 17 мая 2023, 06:26
38
0
Лаутаро МАРТИНЕС: «Сыграть в финале Лиги чемпионов – это мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, автор гола, прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Невероятная радость. Я счастлив. Хочу сказать спасибо семье. Футбол – самая прекрасная вещь на свете. Сыграть в финале Лиги чемпионов – это мечта.

Каждый раз, как выхожу на поле, изо всех сил стремлюсь помогать партнерам по команде. Мы осознавали: у нас есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов, – и свою задачу мы выполнили.

Мы великолепно проделали свою работу в обоих матчах. Сила – в команде. У меня очень похоже было на чемпионате мира: когда все сплочены, получается отыграть в важных матчах на максимуме возможностей».

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу:

«Не знаю, помните ли вы, но два месяца назад я говорил, о мечте, за которой мы гонимся. И вот мы сыграем в финале у меня дома [в Турции]. Это и есть настоящая мечта.

Хочу поздравить Милан. Они проделали большую работу. Это был трудный матч. Но мы тоже хорошо справились. Я очень рад. Дерби всегда трудны, но думаю, мы заслуженно победили и вышли в финал».

Защитник «Интера» Маттео Дармиан:

«Ощущаю гордость и удовлетворение. Мы заслужили путевку в финал, проведя два великих матча. Это расплата за все жертвы, которые мы несли годами».

Вице-президент «Интера» и его бывший капитан Хавьер Дзанетти:

«Восхитительные эмоции: эта команда заслуживает того, чтобы 13 лет спустя сыграть в финале Лиги чемпионов. Ждем, кто станет нашим соперником, и, в любом случае, очень важно, что это все – командный успех. Мне бы хотелось избежать Реала, потому что, кажется, турнир будто создан для него. Однако самое важное – попадание туда; это был трудный путь. Я очень рад за Лаутаро, который с каждым годом растет вместе с нами. Он пример для всей команды. Он для нас очень важен».

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Милан Интер Милан Лига чемпионов Интер - Милан Лаутаро Мартинес Хакан Чалханоглу Маттео Дармиан Хавьер Дзанетти
Источник УЕФА
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