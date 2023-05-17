Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Уникальная болезнь. Радукану перенесла 3 операции, какой диагноз?
WTA
17 мая 2023, 00:05 |
955
1

ФОТО. Уникальная болезнь. Радукану перенесла 3 операции, какой диагноз?

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк дал свой комментарий

17 мая 2023, 00:05 |
955
1
ФОТО. Уникальная болезнь. Радукану перенесла 3 операции, какой диагноз?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионке US Open 2021 Эмме Радукану сделали все три операции, про которые она сообщала раньше.

Британская теннисистка пошла на оперативное вмешательство на обеих кистях и голеностопе. Проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк рассказал о диагнозе Эммы:

«Уникальная болезнь заставила Эмму Радукану сделать 3 операции!

Как оказалось, у Эммы диагностировали carpal boss обеих кистей – это специфический костный нарост, возникающий у основания указательного или среднего пальца.

Разрастаясь, эта шпора давит на сухожилие, что вызывает невыносимую боль. В случае Радукану она не могла продолжать играть в теннис более 90 минут.

Было принято решение об оперативном вмешательстве, суть которого состоит в том, чтобы срезать костный нарост на обоих запястьях.

Во время обследования, такую же шпору нашли и в голеностопе, что сделало и третью операцию неизбежной.

Причины этой болезни неизвестны. На начальных стадиях люди спасаются противовоспалительными, льдом и фиксаторами, но когда это не помогает, они прибегают к радикальной операции.

Восстановление после таких операций может составлять вплоть до 3-5 месяцев, а значит, Эмма точно пропустит большую часть соревновательного сезона».

По теме:
Ключевой хавбек Милана выбыл на полгода
ФОТО. Вся в гипсе. Радукану сделали три операции
ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона
фото операция Эмма Радукану Дмитрий Бабелюк
Источник Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Денисов – директор по маркетингу ФК Полесье
Футбол | 16 мая 2023, 17:37 16
ОФИЦИАЛЬНО. Денисов – директор по маркетингу ФК Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Денисов – директор по маркетингу ФК Полесье

Клуб из Житомира готовится к выходу в УПЛ

ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
Футбол | 16 мая 2023, 20:50 0
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2

«Селая» и «Атлетико» Морелия выдали огненный матч с 4 мячами, 5 красными и суперголом голкипера

Андре Уорд сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Бокс | 16.05.2023, 11:44
Андре Уорд сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Андре Уорд сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Завацкая с камбеком стартовала в основе 100-тысячника в Мадриде
Теннис | 16.05.2023, 17:40
Завацкая с камбеком стартовала в основе 100-тысячника в Мадриде
Завацкая с камбеком стартовала в основе 100-тысячника в Мадриде
Арсенал дал Артете зеленый свет на покупку двух звездных новичков
Футбол | 16.05.2023, 11:25
Арсенал дал Артете зеленый свет на покупку двух звездных новичков
Арсенал дал Артете зеленый свет на покупку двух звездных новичков
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Одужуй, сонячна дівчинко.
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
16.05.2023, 12:15
Футбол
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
16.05.2023, 09:00 17
Война
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
15.05.2023, 11:50 36
Футбол
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
16.05.2023, 19:55 8
Бокс
ФЬЮРИ: «Усик окажется на полу. А я пойду и напьюсь в центре Лондона»
ФЬЮРИ: «Усик окажется на полу. А я пойду и напьюсь в центре Лондона»
15.05.2023, 23:23 5
Бокс
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
15.05.2023, 14:45 5
Футбол
Украинская гимнастка пояснила, почему решила выступать за Израиль
Украинская гимнастка пояснила, почему решила выступать за Израиль
15.05.2023, 07:55 5
Художественная гимнастика
Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
15.05.2023, 22:15 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности