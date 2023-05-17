ФОТО. Уникальная болезнь. Радукану перенесла 3 операции, какой диагноз?
Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк дал свой комментарий
Чемпионке US Open 2021 Эмме Радукану сделали все три операции, про которые она сообщала раньше.
Британская теннисистка пошла на оперативное вмешательство на обеих кистях и голеностопе. Проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования.
Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк рассказал о диагнозе Эммы:
«Уникальная болезнь заставила Эмму Радукану сделать 3 операции!
Как оказалось, у Эммы диагностировали carpal boss обеих кистей – это специфический костный нарост, возникающий у основания указательного или среднего пальца.
Разрастаясь, эта шпора давит на сухожилие, что вызывает невыносимую боль. В случае Радукану она не могла продолжать играть в теннис более 90 минут.
Было принято решение об оперативном вмешательстве, суть которого состоит в том, чтобы срезать костный нарост на обоих запястьях.
Во время обследования, такую же шпору нашли и в голеностопе, что сделало и третью операцию неизбежной.
Причины этой болезни неизвестны. На начальных стадиях люди спасаются противовоспалительными, льдом и фиксаторами, но когда это не помогает, они прибегают к радикальной операции.
Восстановление после таких операций может составлять вплоть до 3-5 месяцев, а значит, Эмма точно пропустит большую часть соревновательного сезона».
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