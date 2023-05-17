ФОТО. Уникальная болезнь. Радукану перенесла 3 операции, какой диагноз?

Чемпионке US Open 2021 Эмме Радукану сделали все три операции, про которые она сообщала раньше.

Британская теннисистка пошла на оперативное вмешательство на обеих кистях и голеностопе. Проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк рассказал о диагнозе Эммы:

«Уникальная болезнь заставила Эмму Радукану сделать 3 операции!

Как оказалось, у Эммы диагностировали carpal boss обеих кистей – это специфический костный нарост, возникающий у основания указательного или среднего пальца.

Разрастаясь, эта шпора давит на сухожилие, что вызывает невыносимую боль. В случае Радукану она не могла продолжать играть в теннис более 90 минут.

Было принято решение об оперативном вмешательстве, суть которого состоит в том, чтобы срезать костный нарост на обоих запястьях.

Во время обследования, такую же шпору нашли и в голеностопе, что сделало и третью операцию неизбежной.

Причины этой болезни неизвестны. На начальных стадиях люди спасаются противовоспалительными, льдом и фиксаторами, но когда это не помогает, они прибегают к радикальной операции.

Восстановление после таких операций может составлять вплоть до 3-5 месяцев, а значит, Эмма точно пропустит большую часть соревновательного сезона».