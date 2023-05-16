Лига чемпионов16 мая 2023, 19:35 | Обновлено 16 мая 2023, 19:56
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ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ответным матчем 1/2 финала ЛЧ Ман Сити – Реал
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
16 мая 2023, 19:35 | Обновлено 16 мая 2023, 19:56
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В среду, 17 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».
Первый поединок на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 1:1.
Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера английского «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
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