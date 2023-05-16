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Лига чемпионов
16 мая 2023, 19:35 | Обновлено 16 мая 2023, 19:56
811
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ответным матчем 1/2 финала ЛЧ Ман Сити – Реал

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

16 мая 2023, 19:35 | Обновлено 16 мая 2023, 19:56
811
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ответным матчем 1/2 финала ЛЧ Ман Сити – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В среду, 17 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

Первый поединок на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 1:1.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера английского «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

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Пеп Гвардиола пресс-конференция видео Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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