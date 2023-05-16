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Лига чемпионов
16 мая 2023, 17:12 |
215
0

Защитник Манчестер Сити: «Клубу не хватает только одного – кубка ЛЧ»

Кайл Уокер уверен, что команде пора выиграть Лигу чемпионов

16 мая 2023, 17:12 |
215
0
Защитник Манчестер Сити: «Клубу не хватает только одного – кубка ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер надеется, что команда в полуфинале Лиги чемпионов обыграет «Реал», а затем выиграет кубок, которого не хватает в музее клуба.

«За последние годы мы выиграли большое количество трофеев. Но «Манчестер Сити» не хватает кубка Лиги чемпионов. Не хватает его одного. Учитывая то, сколько владельцы клуба вложили денег и усилий, мы обязаны выиграть ЛЧ. У нас был финал против «Челси», который мы проиграли. И мы знаем, что играли хуже, чем могли в тот день, поэтому нам хочется отомстить».

«Однако сперва нужно победить «Реал», а если получится, то далее будет «Милан» или «Интер». Это тоже хорошие соперники», — сказал Уокер.

Игра состоится 17 мая, начало в 22:00.

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Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Кайл Уокер Лига чемпионов
Источник BBC
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