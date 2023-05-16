Защитник Манчестер Сити: «Клубу не хватает только одного – кубка ЛЧ»
Кайл Уокер уверен, что команде пора выиграть Лигу чемпионов
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер надеется, что команда в полуфинале Лиги чемпионов обыграет «Реал», а затем выиграет кубок, которого не хватает в музее клуба.
«За последние годы мы выиграли большое количество трофеев. Но «Манчестер Сити» не хватает кубка Лиги чемпионов. Не хватает его одного. Учитывая то, сколько владельцы клуба вложили денег и усилий, мы обязаны выиграть ЛЧ. У нас был финал против «Челси», который мы проиграли. И мы знаем, что играли хуже, чем могли в тот день, поэтому нам хочется отомстить».
«Однако сперва нужно победить «Реал», а если получится, то далее будет «Милан» или «Интер». Это тоже хорошие соперники», — сказал Уокер.
Игра состоится 17 мая, начало в 22:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок украинского боксера состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе
Например, капитан «синих» и автор дубля в ворота «горняков» в минувшем месяце завершил карьеру…