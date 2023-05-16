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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Не выглядели мы командой, которая способна победить»
Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 03:57 |
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Ярослав ВИШНЯК: «Не выглядели мы командой, которая способна победить»

Главный тренер «Колоса» – о поражении от «Александрии»

16 мая 2023, 03:57 |
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0
Ярослав ВИШНЯК: «Не выглядели мы командой, которая способна победить»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

В понедельник, 15 мая, состоялся 26-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

После завершения поединка главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражения своих подопечных:

«Я считаю, что два быстрых гола, конечно, повлияли на игру. Долго мы не могли отойти от них. Скажем так, мы провалили начало встречи.

А потом уже создавали полумоменты, но не могли их реализовать. Я считаю, что заслуженное поражение. Поздравляю «Александрию» с победой.

Не выглядели мы сегодня командой, которая стремится и способна победить. Но ничего страшного, мы идем дальше, впереди – четыре заключительных тура. Будем стараться набрать максимум зачетных баллов».

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Ярослав Вишняк Колос Ковалевка Александрия Колос - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник ФК Колос Ковалевка
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