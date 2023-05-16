Ярослав ВИШНЯК: «Не выглядели мы командой, которая способна победить»

В понедельник, 15 мая, состоялся 26-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

После завершения поединка главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражения своих подопечных:

«Я считаю, что два быстрых гола, конечно, повлияли на игру. Долго мы не могли отойти от них. Скажем так, мы провалили начало встречи.

А потом уже создавали полумоменты, но не могли их реализовать. Я считаю, что заслуженное поражение. Поздравляю «Александрию» с победой.

Не выглядели мы сегодня командой, которая стремится и способна победить. Но ничего страшного, мы идем дальше, впереди – четыре заключительных тура. Будем стараться набрать максимум зачетных баллов».