Ярослав ВИШНЯК: «Не выглядели мы командой, которая способна победить»
Главный тренер «Колоса» – о поражении от «Александрии»
В понедельник, 15 мая, состоялся 26-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
После завершения поединка главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражения своих подопечных:
«Я считаю, что два быстрых гола, конечно, повлияли на игру. Долго мы не могли отойти от них. Скажем так, мы провалили начало встречи.
А потом уже создавали полумоменты, но не могли их реализовать. Я считаю, что заслуженное поражение. Поздравляю «Александрию» с победой.
Не выглядели мы сегодня командой, которая стремится и способна победить. Но ничего страшного, мы идем дальше, впереди – четыре заключительных тура. Будем стараться набрать максимум зачетных баллов».
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