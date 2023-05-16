15.05.2023 22:00 – FT 3 : 1
Испания16 мая 2023, 00:31 | Обновлено 16 мая 2023, 00:47
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Бетис переиграл Райо Вальекано и близок к выходу в Лигу Европы
У хозяев поля отличились Юссуф Сабали, Айосе Перес и Борха Иглесиас
16 мая 2023, 00:31 | Обновлено 16 мая 2023, 00:47
41
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В матче 34-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле обыграл «Райо Вальекано» со счетом 3:1.
У хозяев поля отличились Юссуф Сабали, Айосе Перес и Борха Иглесиас. Для гостей гол забил Санти Комесанья.
«Бетис» занимает 6-е место (55 очков), которое дает право сыграть в Лиге Европы. «Райо Вальекано» находится на 11-й позиции (46 очков).
Ла Лига. 34-й тур, 15 мая
Бетис – Райо Вальекано – 3:1
Голы: Сабали, 5, Айосе Перес, 44, Борха Иглесиас, 90+6 – Комесанья, 52
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Райо Вальекано).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Бетис).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Сабали (Бетис).
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