Бетис переиграл Райо Вальекано и близок к выходу в Лигу Европы

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле обыграл «Райо Вальекано» со счетом 3:1.

У хозяев поля отличились Юссуф Сабали, Айосе Перес и Борха Иглесиас. Для гостей гол забил Санти Комесанья.

«Бетис» занимает 6-е место (55 очков), которое дает право сыграть в Лиге Европы. «Райо Вальекано» находится на 11-й позиции (46 очков).

Ла Лига. 34-й тур, 15 мая

Бетис – Райо Вальекано – 3:1

Голы: Сабали, 5, Айосе Перес, 44, Борха Иглесиас, 90+6 – Комесанья, 52