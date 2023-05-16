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Чемпионат Испании
Бетис
15.05.2023 22:00 – FT 3 : 1
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 мая 2023, 00:31 | Обновлено 16 мая 2023, 00:47
41
0

Бетис переиграл Райо Вальекано и близок к выходу в Лигу Европы

У хозяев поля отличились Юссуф Сабали, Айосе Перес и Борха Иглесиас

16 мая 2023, 00:31 | Обновлено 16 мая 2023, 00:47
41
0
Бетис переиграл Райо Вальекано и близок к выходу в Лигу Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле обыграл «Райо Вальекано» со счетом 3:1.

У хозяев поля отличились Юссуф Сабали, Айосе Перес и Борха Иглесиас. Для гостей гол забил Санти Комесанья.

«Бетис» занимает 6-е место (55 очков), которое дает право сыграть в Лиге Европы. «Райо Вальекано» находится на 11-й позиции (46 очков).

Ла Лига. 34-й тур, 15 мая

Бетис – Райо Вальекано – 3:1

Голы: Сабали, 5, Айосе Перес, 44, Борха Иглесиас, 90+6 – Комесанья, 52

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Райо Вальекано).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Бетис).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Сабали (Бетис).
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Бетис Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Санти Комесанья Юссуф Сабали Айосе Перес Борха Иглесиас видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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