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Чемпионат Испании
Бетис
15.05.2023 22:00 - : -
Райо Вальекано
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Испания
15 мая 2023, 04:18 | Обновлено 15 мая 2023, 04:20
19
0

Бетис – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 мая в 22:00 по Киеву

15 мая 2023, 04:18 | Обновлено 15 мая 2023, 04:20
19
0
Бетис – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая на «Бенито Вильямарин» пройдет матч 34-го тура Примеры, в котором «Бетис» встретится с «Райо Вальекано». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Бетис

Клуб в этом сезоне прекратил тот свой прогресс, который демонстрировал в предыдущие годы при Мануэле Пеллегрини. Для сравнения, в прошлой темпораде было 5-е место в Примере и, главное, победа кубка, пусть и оформлена в серии пенальти в финальном матче. На этот раз в Копе дель Рей полномочия сложили достаточно рано. Это бы могли компенсировать шагом вперед огурцов в Примере. И зелено-белые действительно претендовали на 4-ю, лигочемпионовскую позицию, которую как раз оставил сосед - Севилья. Но на этот раз бетикос постепенно отставали от конкурента, Реала Сосьедад. Последние надежды растаяли после того, как в 3-х турах на стыке апреля и мая было взято всего 1 очко. После этого минимальная победа над Атлетиком в Бильбао - это же важный шаг в защите нынешней, 5-й позиции в турнирной таблице.

Райо Вальекано

Команда проводит сезон очень нестабильно. Нет, сразу стало понятно, что синдром 2-го сезона - это не о пчелках, наоборот, подопечные Андони Ираолы снова показывали достойную статистику, даже претендуя на выход в еврокубки. Казалось, что с февраля скромная мадридская команда сдулась, и будет просто доигрывать до завершения этого розыгрыша. 8 туров кряду, до середины апреля, не получалось выиграть, чередуя поражения и ничьи и откатываясь в турнирной таблице. Но сейчас снова научились брать максимум хотя бы на своих полях. Причем удалось выиграть на Кампо де Вальескас не только у Осасуны с Вальядолидом, но и Барселоны. После 2:1 с пуселанос Райо идет всего в 1-м очке позади Жироны, что идет на 7-й, еврокубковой позиции.

Статистика личных встреч

Бетис не проигрывает, в основное время, вот уже 10 матчей кряду. И в 6 последних поединках строго чередует победы с ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей не получится что-то показать. Райо неплох дома, но проигрывает в гостях. Ставим на победу Бетиса (коэффициент - 1,952).

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Бетис Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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