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  4. Патрик ВИЕЙРА: «Арсеналу нужно сделать шаг назад»
Англия
15 мая 2023, 11:15 |
638
0

Патрик ВИЕЙРА: «Арсеналу нужно сделать шаг назад»

Экс-игрок «канониров» – о будущем команды

15 мая 2023, 11:15 |
638
0
Патрик ВИЕЙРА: «Арсеналу нужно сделать шаг назад»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший хавбек лондонского «Арсенала» Патрик Виейра оценил нынешний сезон в исполнении команды Микеля Артеты и дал ей совет на будущее, чтобы встать вровень с «Ман Сити».

«Если мы посмотрим на «Арсенал» прошлого сезона, то вряд ли бы кто-нибудь сказал, что они бросят вызов «Сити» в этом году. Конечно, они разочарованы, потому что были очень близки к завоеванию титула. Они должны понять, чего им не хватает. Сегодня они потеряли титул, но речь идет о построении команды. Им нужно проанализировать весь сезон, сделать шаг назад и поразмыслить об этом.

Важно, что они обрели опыт. Игрокам пришлось столкнуться с новым уровнем давления в последних 10 матчах. Они извлекут из этого уроки и станут сильнее в следующем году. Им нужно приобрести пару игроков – центрального и правого защитников. В центре поля нужно больше физически сильных футболистов, впереди нужен тот, кто будет забивать голы. Если им удастся добавить этих игроков в стартовый состав, то они еще на шаг ближе станут к «Манчестер Сити», – заявил Виейра.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 2-е место, имея 81 очко. Лидирует «Ман Сити» с 85 очками и при одной игре в запасе.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Патрик Виейра Арсенал Лондон
Источник Sky Sports
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