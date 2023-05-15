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Англия
15 мая 2023, 10:36 | Обновлено 15 мая 2023, 10:44
617
0

Пирс МОРГАН: «Ужасно тусклое зрелище»

Британский журналист – о неудаче «Арсенала» в матче с «Брайтоном»

15 мая 2023, 10:36 | Обновлено 15 мая 2023, 10:44
617
0
Пирс МОРГАН: «Ужасно тусклое зрелище»
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист и болельщик лондонского «Арсенала» Пирс Морган поделился эмоциями от игры команды в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (0:3).

«Все кончено. Ужасно тусклое, лишенное страсти, бесхребетное и жалкое зрелище, которое закрепляет необъяснимо мрачное окончание сезона, на который возлагали так много надежд. Итог краток: «Арсенал» задохнулся», – написал Морган в Твиттере.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает второе место, имея 81 очко. Он отстает от лидирующего «Ман Сити» на 4 очка, при этом у «горожан» имеется одна игра в запасе.

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Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Пирс Морган чемпионат Англии по футболу Брайтон
Источник Twitter
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