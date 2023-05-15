Пирс МОРГАН: «Ужасно тусклое зрелище»

Журналист и болельщик лондонского «Арсенала» Пирс Морган поделился эмоциями от игры команды в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (0:3).

«Все кончено. Ужасно тусклое, лишенное страсти, бесхребетное и жалкое зрелище, которое закрепляет необъяснимо мрачное окончание сезона, на который возлагали так много надежд. Итог краток: «Арсенал» задохнулся», – написал Морган в Твиттере.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает второе место, имея 81 очко. Он отстает от лидирующего «Ман Сити» на 4 очка, при этом у «горожан» имеется одна игра в запасе.