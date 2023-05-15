Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Матч с Кремонезе получился для Юве нелегким»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил матч 35-го тура чемпионата Италии с «Кремонезе» (2:0).

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«Нелегкий для нас матч, «Кремонезе» хорошо оборонялся. Мы должны были двигать мяч быстрее, и во втором тайме у нас это получалось лучше.

«Юве» забивает важные голы в третьем матче подряд во втором тайме? Это значит, что команда прибавляет в физике. Во вторых таймах мы видим больше интенсивности, а главное – вертикальных передач», – заявил Аллегри.

В таблице Серии А «Юве» занимает 2-е место с 69 очками.