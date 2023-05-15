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Чемпионат Италии
Ювентус
14.05.2023 21:45 – FT 2 : 0
Кремонезе
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Италия
15 мая 2023, 00:23 | Обновлено 15 мая 2023, 00:49
111
0

Ювентус взял 3 очка. Погба вернулся в игру, но снова получил травму

Голы для «Юве» во втором тайме забили Николо Фаджоли и Глейсон Бремер

15 мая 2023, 00:23 | Обновлено 15 мая 2023, 00:49
111
0
Ювентус взял 3 очка. Погба вернулся в игру, но снова получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Кремонезе» со счетом 2:0.

Голы для «Юве» во втором тайме забили Николо Фаджоли и Глейсон Бремер.

30-летний хавбек «Ювентуса» Поль Погба вернулся в основной состав спустя долгое время, но снова получил травму и был заменен на 24-й минуте.

Сделав навес в штрафную, Погба захромал и почти сразу лег на газон. Француз покинул поле в слезах, натянув футболку на лицо.

«Ювентус» занимает 2-е место (69 очков). «Кремонезе» находится на 19-й позиции (24 очка) и близок к вылету.

Серия А. 35-й тур, 14 мая

Ювентус – Кремонезе – 2:0

Голы: Фаджоли, 55, Бремер, 79

Фотогалерея: Поль Погба

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Фаджоли (Ювентус).
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Николо Фаджоли Глейсон Бремер Поль Погба Ювентус Кремонезе чемпионат Италии по футболу Серия A травма видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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