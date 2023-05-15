Ювентус взял 3 очка. Погба вернулся в игру, но снова получил травму
Голы для «Юве» во втором тайме забили Николо Фаджоли и Глейсон Бремер
В матче 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Кремонезе» со счетом 2:0.
Голы для «Юве» во втором тайме забили Николо Фаджоли и Глейсон Бремер.
30-летний хавбек «Ювентуса» Поль Погба вернулся в основной состав спустя долгое время, но снова получил травму и был заменен на 24-й минуте.
Сделав навес в штрафную, Погба захромал и почти сразу лег на газон. Француз покинул поле в слезах, натянув футболку на лицо.
«Ювентус» занимает 2-е место (69 очков). «Кремонезе» находится на 19-й позиции (24 очка) и близок к вылету.
Серия А. 35-й тур, 14 мая
Ювентус – Кремонезе – 2:0
Голы: Фаджоли, 55, Бремер, 79
Фотогалерея: Поль Погба
События матча
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