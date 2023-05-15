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  4. Бускетс встал в один ряд с Иньестой. Впереди – только Месси
Испания
15 мая 2023, 07:59 |
298
0

Бускетс встал в один ряд с Иньестой. Впереди – только Месси

Капитан «Барселоны» пополнил коллекцию очередным трофеем

15 мая 2023, 07:59 |
298
0
Бускетс встал в один ряд с Иньестой. Впереди – только Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

В воскресенье, 14 мая, «Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании. «Сине-гранатовые» стали недосягаемыми для конкурентов после выездной победы 4:2 над «Эспаньолом».

Для 34-летнего капитана «блауграны» Серхио Бускетса данный трофей стал 32-м в составе клуба. Чемпионом Испании он стал в 9-й раз. По 7 раз Бускетс завоевывал Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

По суммарному количеству титулов в «Барселоне» СЕрхио вошел в топ-3, сравнявшись с Андресом Иньестой. Больше трофеев у «Барселоне» лишь у Лионеля Месси – 35.

Напомним, по завершении сезона Бускетс покинет «Барселону», о чем ранее уже было объявлено.

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Серхио Бускетс Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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