Бускетс встал в один ряд с Иньестой. Впереди – только Месси

В воскресенье, 14 мая, «Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании. «Сине-гранатовые» стали недосягаемыми для конкурентов после выездной победы 4:2 над «Эспаньолом».

Для 34-летнего капитана «блауграны» Серхио Бускетса данный трофей стал 32-м в составе клуба. Чемпионом Испании он стал в 9-й раз. По 7 раз Бускетс завоевывал Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

По суммарному количеству титулов в «Барселоне» СЕрхио вошел в топ-3, сравнявшись с Андресом Иньестой. Больше трофеев у «Барселоне» лишь у Лионеля Месси – 35.

Напомним, по завершении сезона Бускетс покинет «Барселону», о чем ранее уже было объявлено.