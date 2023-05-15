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Испания
15 мая 2023, 03:30 | Обновлено 15 мая 2023, 04:00
25
0

Серхио БУСКЕТС: «Очень рад, что ухожу именно так»

Капитан «Барселоны» – о завоевании чемпионского титула в Ла Лиге

15 мая 2023, 03:30 | Обновлено 15 мая 2023, 04:00
25
0
Серхио БУСКЕТС: «Очень рад, что ухожу именно так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу над «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги, благодаря которой каталонский клуб обеспечил себе чемпионский титул.

«Основы чемпионской команды заложены. Завоевывать титулы очень сложно. Я хотел уйти с трофеями. Выиграть такой важный турнир, как Ла Лига, регулярный, который мы отметили для себя с самого начала.

Я очень рад, что ухожу именно так. У меня было огромное признание, я пробыл здесь много лет, и рад, что могу уйти вот так», - сказал Бускетс.

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Источник Marca
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