Серхио БУСКЕТС: «Очень рад, что ухожу именно так»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу над «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги, благодаря которой каталонский клуб обеспечил себе чемпионский титул.

«Основы чемпионской команды заложены. Завоевывать титулы очень сложно. Я хотел уйти с трофеями. Выиграть такой важный турнир, как Ла Лига, регулярный, который мы отметили для себя с самого начала.

Я очень рад, что ухожу именно так. У меня было огромное признание, я пробыл здесь много лет, и рад, что могу уйти вот так», - сказал Бускетс.