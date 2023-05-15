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  4. ЭДМАР: «Осталось четыре поединка, мы не опускаем руки»
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 01:23 | Обновлено 15 мая 2023, 01:43
197
0

ЭДМАР: «Осталось четыре поединка, мы не опускаем руки»

Наставник «Металлиста 1925» – о поражении от «Вереса»

15 мая 2023, 01:23 | Обновлено 15 мая 2023, 01:43
197
0
ЭДМАР: «Осталось четыре поединка, мы не опускаем руки»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (0:1) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

– Мы знали, что это очень принципиальный поединок, потому что находимся в такой ситуации, что нельзя было проигрывать в этом матче. Мы понимали, что этот матч точно так важен для соперников, потому что у них точно такая ситуация. Так сложилась игра, мы действовали неплохо, после гола мы пошли в атаку, получили красную карточку. И в итоге так сложилось, что мы сегодня, к сожалению, проиграли.

– Вы сказали, что понимали, что это такой матч, в котором нельзя проигрывать, но проиграли. Как быть дальше?
– Дальше будем пытаться только через работу исправлять ситуацию. В каждом матче, который у нас остается, будем отдавать всех себя. Осталось четыре поединка, мы не опускаем руки, сто процентов. В плохих ситуациях мы узнаем, на кого можно рассчитывать. А когда все хорошо – это легко, все довольны. Сейчас должны собраться, стать друг за друга – только так можно вернуться к победам.

– Сегодняшний результат, вероятно, расстроил тренеров, футболистов. Удастся ли подойти к следующему матчу подойти в правильном психологическом состоянии, тем более что там дерби?
– Конечно. Мы знаем, что нам нужно. Повторюсь, мы не будем опускать руки. Со следующей тренировки будем работать с футболистами во всех компонентах. Мы также будем изучать свои тренерские ошибки, где мы могли ошибиться. Мы ведь все ошибаемся. Главное не опускать рук, никогда не сдаваться – это однозначно.

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Эдмар Верес Ровно Верес - Металлист 1925 Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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