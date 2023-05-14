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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 17:29 |
449
0

Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами

Донецкий клуб после начала войны столкнулся с массовым оттоком футболистов

14 мая 2023, 17:29 |
449
0
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
ФК Шахтер. Гиорги Гочолеишвили перешел в Шахтер в январе

Руководство донецкого «Шахтера», который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны столкнулся с массовым оттоком футболистов-легионеров, теперь прописывает в контрактах с ними специальный пункт.

Сообщается, что генеральный директор «горняков» Сергей Палкин отныне настаивает на том, чтобы все легионеры-новички подписывали с «Шахтером» контракты, включающие пункт, который не позволит им воспользоваться любыми правилами ФИФА, разрешающими им внезапно уйти.

В клубе отмечают, что любой игрок, который подписывается сейчас, наверняка понимает, какое обязательство он берет на себя.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» подал жалобу на ФИФА в Еврокомиссию, надеясь в конечном итоге получить компенсацию на сумму около 40 миллионов евро за ущерб, который понесли «горняки» вследствие решения Международной федерации футбола, разрешившей легионерам свободно покидать украинские клубы из-за российско-украинской войны.

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Источник New York Times
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