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Англия
14 мая 2023, 08:34 | Обновлено 14 мая 2023, 08:38
932
0

Тренер Борнмута: «Забарный – один из немногих позитивов сегодня»

Гари О′Нил – о первой игре украинца в старте команды

14 мая 2023, 08:34 | Обновлено 14 мая 2023, 08:38
932
0
Тренер Борнмута: «Забарный – один из немногих позитивов сегодня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари О'Нил

Главный тренер «Борнмута» Гари О′Нил прокомментировал действия украинского защитника Ильи Забарного в поединке 36-го тура Английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлэс» (0:2).

«Это была первая игра в АПЛ [в стартовом составе] для него против хорошо атакующей команды. Он показал свои качества, были хорошие моменты.

Не сомневаюсь, что он прибавит. Это один из немногих позитивов сегодня. Он играл хорошо, просто команда не сыграла на своем привычном уровне», – заявил О′Нил.

Напомним, Илья Забарный против «Кристал Пэлас» отыграл за «Борнмут» все 90 минут. Это было его первое появление в стартовом составе команды.

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Гари О'Нил чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный
Источник ФК Борнмут
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