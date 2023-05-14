Тренер Борнмута: «Забарный – один из немногих позитивов сегодня»

Главный тренер «Борнмута» Гари О′Нил прокомментировал действия украинского защитника Ильи Забарного в поединке 36-го тура Английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлэс» (0:2).

«Это была первая игра в АПЛ [в стартовом составе] для него против хорошо атакующей команды. Он показал свои качества, были хорошие моменты.

Не сомневаюсь, что он прибавит. Это один из немногих позитивов сегодня. Он играл хорошо, просто команда не сыграла на своем привычном уровне», – заявил О′Нил.

Напомним, Илья Забарный против «Кристал Пэлас» отыграл за «Борнмут» все 90 минут. Это было его первое появление в стартовом составе команды.