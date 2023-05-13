91% точных передач. Какая оценка Забарного за матч Кристал Пэлас – Борнмут?
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «орлов»
В субботу, 13 мая, состоялся матч 36-го тура АПЛ между клубами «Кристал Пэлас» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный впервые появился на поле в стартовом составе команды. Он провел все 90 минут.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Забарному оценку в 6.3 балла. За матч Илья 83 разу дотронулся до мяча, пять раз вынес мяч, 1 раз совершил перехват, 1 раз успешно пошел в отбор, 1 раз обыграл соперника, отдал 61 точный пас (91%), выиграл 4 единоборства, 9 раз потерял мяч, 1 раз сфолил и 1 раз заработал на себе фол.
Лучшим игроком поединка был признан Эберечи Эзе, который отметился дублем в этой встрече.
Оценки WhoScored за матч Кристал Пэлас – Борнмут – 2:0
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