91% точных передач. Какая оценка Забарного за матч Кристал Пэлас – Борнмут?

В субботу, 13 мая, состоялся матч 36-го тура АПЛ между клубами «Кристал Пэлас» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный впервые появился на поле в стартовом составе команды. Он провел все 90 минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Забарному оценку в 6.3 балла. За матч Илья 83 разу дотронулся до мяча, пять раз вынес мяч, 1 раз совершил перехват, 1 раз успешно пошел в отбор, 1 раз обыграл соперника, отдал 61 точный пас (91%), выиграл 4 единоборства, 9 раз потерял мяч, 1 раз сфолил и 1 раз заработал на себе фол.

Лучшим игроком поединка был признан Эберечи Эзе, который отметился дублем в этой встрече.

Оценки WhoScored за матч Кристал Пэлас – Борнмут – 2:0