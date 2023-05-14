Украина. Премьер лига14 мая 2023, 00:25 | Обновлено 14 мая 2023, 00:34
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Металлист – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 мая в 13:00 поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги
14 мая 2023, 00:25 | Обновлено 14 мая 2023, 00:34
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В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против луганской «Зари».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
В первом круге «Заря» победила со счетом 3:2.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Заря».
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