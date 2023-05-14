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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 00:22 | Обновлено 14 мая 2023, 00:35
21
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Заря

В Ужгороде состоится матч 26 тура украинской Премьер-лиги

14 мая 2023, 00:22 | Обновлено 14 мая 2023, 00:35
21
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Заря
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В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

В первом круге «Заря» победила со счетом 3:2.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Заря».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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