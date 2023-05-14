В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

В первом круге «Заря» победила со счетом 3:2.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Заря».