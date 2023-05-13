Динамо потеряло математические шансы на чемпионство за 4 тура до конца
Киевляне солидно отстали от лидеров
В субботу, 13 мая, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоялся матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играли «Динамо» и «Черноморец».
Столичный клуб проиграл эту встречу со счетом 2:3, у киевлян осталось 50 очков в турнирной таблице.
Чуть позже свой матч этого тура сыграл «Шахтер», который одолел «Ингулец» (2:0), набрав 63 зачетных пункта.
Таким образом, за четыре тура до конца чемпионата «Динамо» потеряло математические шансы выиграть чемпионство.
Отметим, что киевляне проигрывают 5 очков «Заре», которая идет третьей, и 8 – «Днепру-1», который пока второй. Луганчане и днепряне в этом туре еще не играли.
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А т якось і так було зрозуміло...
можно расслабиться и наигрывать молодежь на следующий сезон.
Боль, Яцык, Малыш, Гусев. очень интересные ребята Кремчанин и Маткевич. Нет смысла мучить Рамиреса, пусть лучше Горбач выходит на замену.
При нынешних центральных защитниках можно и Балабу попробовать в основе, уверен хуже не будет.
Хотя вообще я бы пробовал опорников в центре защиты, не надо бояться экспериментировать с амплуа. Из троицы Попов, Сирота, Дячук у меня еще есть надужды только на Дячука. ему можно пока прощать, он учится. А те двое давно не учатся а деградируют.
Надо дать возможность поиграть Моргуну или Игнатенко. Нещерет абсолютно не убедил, что это будущий основной голкипер. Вообще не думаю, что он талант.