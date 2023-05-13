Динамо потеряло математические шансы на чемпионство за 4 тура до конца

В субботу, 13 мая, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоялся матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играли «Динамо» и «Черноморец».

Столичный клуб проиграл эту встречу со счетом 2:3, у киевлян осталось 50 очков в турнирной таблице.

Чуть позже свой матч этого тура сыграл «Шахтер», который одолел «Ингулец» (2:0), набрав 63 зачетных пункта.

Таким образом, за четыре тура до конца чемпионата «Динамо» потеряло математические шансы выиграть чемпионство.

Отметим, что киевляне проигрывают 5 очков «Заре», которая идет третьей, и 8 – «Днепру-1», который пока второй. Луганчане и днепряне в этом туре еще не играли.