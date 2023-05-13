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  4. Динамо потеряло математические шансы на чемпионство за 4 тура до конца
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 22:22 |
1363
8

Динамо потеряло математические шансы на чемпионство за 4 тура до конца

Киевляне солидно отстали от лидеров

13 мая 2023, 22:22 |
1363
8
Динамо потеряло математические шансы на чемпионство за 4 тура до конца
ФК Динамо Киев

В субботу, 13 мая, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоялся матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играли «Динамо» и «Черноморец».

Столичный клуб проиграл эту встречу со счетом 2:3, у киевлян осталось 50 очков в турнирной таблице.

Чуть позже свой матч этого тура сыграл «Шахтер», который одолел «Ингулец» (2:0), набрав 63 зачетных пункта.

Таким образом, за четыре тура до конца чемпионата «Динамо» потеряло математические шансы выиграть чемпионство.

Отметим, что киевляне проигрывают 5 очков «Заре», которая идет третьей, и 8 – «Днепру-1», который пока второй. Луганчане и днепряне в этом туре еще не играли.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Ингулец Заря Луганск Днепр-1
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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zhyr
Перед початком цього чемпіонату я реально думав, що Динамо візьме чемпіонство. Тренер не змінився, склад більш-меньш зберігся. Ще й минулої зими на зборах вони обігрували практично всіх. А от як воно вийшло))) А враховуючи, що нарешті з"явився нападник, який забиває, то взагалі дивно. З іншого боку радує, що розкрився Ванат, непогано себе показує молодь.
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+3
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avk2307
Треба було б розповісти про математичні шанси інших в цьому квартеті і розказати що Динамо вже в єврокубках.
А т якось і так було зрозуміло...
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+1
Gargantua
да уже и на третье место реально шансы потеряли.
можно расслабиться и наигрывать молодежь на следующий сезон.
Боль, Яцык, Малыш, Гусев. очень интересные ребята Кремчанин и Маткевич. Нет смысла мучить Рамиреса, пусть лучше Горбач выходит на замену.
При нынешних центральных защитниках можно и Балабу попробовать в основе, уверен хуже не будет.
Хотя вообще я бы пробовал опорников в центре защиты, не надо бояться экспериментировать с амплуа. Из троицы Попов, Сирота, Дячук у меня еще есть надужды только на Дячука. ему можно пока прощать, он учится. А те двое давно не учатся а деградируют.
Надо дать возможность поиграть Моргуну или Игнатенко. Нещерет абсолютно не убедил, что это будущий основной голкипер. Вообще не думаю, что он талант.
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0
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Сергій Поліщук
Вони рахували шанси на чемпіонство!!!???
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-2
Игорь Нестеренко
Суркісятам ніхто не загрожує  в боротьбі за 4 місце! І це вже успіх для опзжистів
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-3
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