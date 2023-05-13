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  4. Киченок и Остапенко без борьбы прошли во второй раунд турнира в Риме
WTA
13 мая 2023, 19:15 |
296
1

Киченок и Остапенко без борьбы прошли во второй раунд турнира в Риме

Организаторы не смогли найти замену их соперницам

13 мая 2023, 19:15 |
296
1
Киченок и Остапенко без борьбы прошли во второй раунд турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко (справа)

Украинская теннисистка Людмила Киченок без борьбы пробилась во второй раунд парного разряда на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

На стартовый матч против украинки и Алены Остапенко (Латвия) не вышла итальянская пара Лючия Бронцетти / Элизабетта Коччаретто.

Отметим, что обычно в таких случаях в первом круге играют запасные.

Далее Киченок и Остапенко предстоит сыграть против победительниц матча Линетт / Вондроушова – Хао-Чин Чан / Латиша Чан.

Ранее свои матчи первого круга парного разряда выиграли Надежда Киченок и Марта Костюк.

По теме:
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Алена Остапенко Людмила Киченок WTA Рим Элизабетта Коччаретто Лючия Бронцетти Чан Хао-Чин Латиша Чан
Источник Sport.ua
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Alehandro
Не дивно. Будемо відверті, італійкам тут нічого й не світило..
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