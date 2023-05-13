Киченок и Остапенко без борьбы прошли во второй раунд турнира в Риме
Организаторы не смогли найти замену их соперницам
Украинская теннисистка Людмила Киченок без борьбы пробилась во второй раунд парного разряда на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).
На стартовый матч против украинки и Алены Остапенко (Латвия) не вышла итальянская пара Лючия Бронцетти / Элизабетта Коччаретто.
Отметим, что обычно в таких случаях в первом круге играют запасные.
Далее Киченок и Остапенко предстоит сыграть против победительниц матча Линетт / Вондроушова – Хао-Чин Чан / Латиша Чан.
Ранее свои матчи первого круга парного разряда выиграли Надежда Киченок и Марта Костюк.
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