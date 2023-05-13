Костюк с напарницей обыграли соперниц на старте парного разряда в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) обыграли Терезу Михаликову (Чехия) и Алишу Паркс (США) в двух сетах за 1 час и 12 минут.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Тереза Михаликова (Чехия) / Алиша Паркс (США) – 6:2, 6:4

За матч украинской-румынский тандем отдал две подачи.

В следующем раунде соревнований в столице Италии Костюк и Русе сыграют с победительницами матча Кравчик / Схюрс – Калинская / Макналли.