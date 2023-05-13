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WTA
13 мая 2023, 18:55 |
454
2

Костюк с напарницей обыграли соперниц на старте парного разряда в Риме

Украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе выиграли у Терезы Михаликовой и Алишей Паркс

13 мая 2023, 18:55 |
454
2
Костюк с напарницей обыграли соперниц на старте парного разряда в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) обыграли Терезу Михаликову (Чехия) и Алишу Паркс (США) в двух сетах за 1 час и 12 минут.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Тереза Михаликова (Чехия) / Алиша Паркс (США) – 6:2, 6:4

За матч украинской-румынский тандем отдал две подачи.

В следующем раунде соревнований в столице Италии Костюк и Русе сыграют с победительницами матча Кравчик / Схюрс – Калинская / Макналли.

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Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме
Тереза Михаликова Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Алиша Паркс WTA Рим
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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kollekciy
Дівчата сьогодні дуже добре грали. Якщо б вони так грали з американками в Мадриді, можна було б вийти в фінал. Марта була значно краща біля сітки. От тільки Марта не була б собою, якщо б, не занервувала в кінці, і трохи погіршила враження від такої красивої гри.   
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+1
kollekciy
До речі, дівчатам треба продовжувати часто разом грати в парі, вони реально можуть потрапити на парний підсумковий турнір.
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0
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