Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме
Украинка вместе с Кимпберли Циммерманн выиграла у Се Шувэй и Барборы Стрыцовой
Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).
В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) в трех сетах выиграла у Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барборы Стрыцовой (Чехия) за 1 час и 52 минуты.
WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Барбора Стрыцова (Чехия) – Надежда Киченок (Украина) / Кимберли Циммерманн (Бельгия) – 6:7 (3:7), 6:3, [6:10]
В следующем раунду соревнований в столице Италии Надежда и Кимберли встретятся с Марией Боузковой и Бетани Маттек-Сандс.
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