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  4. Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме
WTA
13 мая 2023, 17:22 |
260
0

Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме

Украинка вместе с Кимпберли Циммерманн выиграла у Се Шувэй и Барборы Стрыцовой

13 мая 2023, 17:22 |
260
0
Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) в трех сетах выиграла у Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барборы Стрыцовой (Чехия) за 1 час и 52 минуты.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Барбора Стрыцова (Чехия) – Надежда Киченок (Украина) / Кимберли Циммерманн (Бельгия) – 6:7 (3:7), 6:3, [6:10]

В следующем раунду соревнований в столице Италии Надежда и Кимберли встретятся с Марией Боузковой и Бетани Маттек-Сандс.

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Надежда Киченок Кимберли Циммерманн Барбора Стрыцова Се Шувэй WTA Рим
Источник Sport.ua
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