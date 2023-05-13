Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) в трех сетах выиграла у Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барборы Стрыцовой (Чехия) за 1 час и 52 минуты.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Барбора Стрыцова (Чехия) – Надежда Киченок (Украина) / Кимберли Циммерманн (Бельгия) – 6:7 (3:7), 6:3, [6:10]

В следующем раунду соревнований в столице Италии Надежда и Кимберли встретятся с Марией Боузковой и Бетани Маттек-Сандс.