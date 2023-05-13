ВИДЕО. Конопля забил головой за Шахтер на 51-й минуте в ворота Ингульца
Ефим вывел донецкий клуб вперед
В субботу, 13 мая, проходит матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Шахтер».
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Поединок проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».
На 51-й минуте счет в матче был открыт. После подачи с углового от Николая Матвиенко Ефим Конопля точно сыграл головой и поразил ворота соперников.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
ВИДЕО. Конопля забил головой за Шахтер на 51-й минуте в ворота Ингульца
Юхим Конопля замикає подачу з кутового та відкриває рахунок у матчі проти Інгульця 👍🏻#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/Fe6UNaNJDp— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 13, 2023
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