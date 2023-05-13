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  4. ВИДЕО. Конопля забил головой за Шахтер на 51-й минуте в ворота Ингульца
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 18:26 |
296
0

ВИДЕО. Конопля забил головой за Шахтер на 51-й минуте в ворота Ингульца

Ефим вывел донецкий клуб вперед

13 мая 2023, 18:26 |
296
0
ВИДЕО. Конопля забил головой за Шахтер на 51-й минуте в ворота Ингульца
ФК Шахтер. Ефим Конопля

В субботу, 13 мая, проходит матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».

На 51-й минуте счет в матче был открыт. После подачи с углового от Николая Матвиенко Ефим Конопля точно сыграл головой и поразил ворота соперников.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

ВИДЕО. Конопля забил головой за Шахтер на 51-й минуте в ворота Ингульца

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Ефим Конопля видео голов и обзор Ингулец Шахтер Донецк Ингулец - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Матвиенко
Источник Sport.ua
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