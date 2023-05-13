В субботу, 13 мая, проходит матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Шахтер».

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Поединок проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».

На 51-й минуте счет в матче был открыт. После подачи с углового от Николая Матвиенко Ефим Конопля точно сыграл головой и поразил ворота соперников.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

ВИДЕО. Конопля забил головой за Шахтер на 51-й минуте в ворота Ингульца