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Чемпионат Украины
Ингулец
13.05.2023 17:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 21:31 | Обновлено 12 мая 2023, 21:36
477
0

Ингулец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 мая в 17:00 поединок 26-го тура Украинской Премьер-Лиги

12 мая 2023, 21:31 | Обновлено 12 мая 2023, 21:36
477
0
Ингулец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 13 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Шахтер».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало - в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ингулец – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Шахтер».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе и телеканале «Setanta Sports».

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Источник Sport.ua
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