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Украина. Премьер лига12 мая 2023, 21:31 | Обновлено 12 мая 2023, 21:36
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Ингулец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 мая в 17:00 поединок 26-го тура Украинской Премьер-Лиги
12 мая 2023, 21:31 | Обновлено 12 мая 2023, 21:36
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В субботу, 13 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Шахтер».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало - в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ингулец – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Шахтер».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе и телеканале «Setanta Sports».
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