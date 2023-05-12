В субботу, 13 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Шахтер».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало - в 17:00.

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Ингулец – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Шахтер».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе и телеканале «Setanta Sports».