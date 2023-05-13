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  4. Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
Испания
13 мая 2023, 18:21 | Обновлено 13 мая 2023, 18:40
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Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы

«Жирондинцы» сыграли вничью с «Реалом Сосьедад»

13 мая 2023, 18:21 | Обновлено 13 мая 2023, 18:40
1011
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Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 13 мая, состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Виктор отметился ассистом на Коуту во время первого взятия ворот.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 7.3 баллов. За 90 минут игры Виктор 48 раз дотронулся до мяча, отдал 25 точных передач (73,5%), один раз пробил по воротам, выиграл 5 единоборств, дважды обыграл соперника, 13 раз потерял мяч и трижды заработал на себе фол.

Оценка в 7.3 баллов – один из лучших показателей среди игроков «Жироны». Выше только у Кристиана Стуани (7.8) и Яна Коуту (7.5), которые отметились голами в этом поединке.

Лучшим игроком встречи был признан Такефуса Кубо (8.7).

Оценки WhoScored за матч Реал Сосьедад – Жирона – 2:2

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Реал Сосьедад Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига WhoScored Виктор Цыганков Такефуса Кубо лучший игрок Кристиан Стуани Ян Коуту
Источник Sport.ua
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Борис Велев
Цыганкова надо критиковать  почаще, глядишь  и отдачи больше.  Опять  пошел  на  спад и  честно,  понять не могу...на  какой позиции  сегодня  играл  Виктор.  Есть потенциал, надо  его  реализовывать, иначе  ждет  лавка.  Это Испания,  а не Динамо, там  нужна отдача  и  коллективная  игра  на  пользу команде
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