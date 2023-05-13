Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы

В субботу, 13 мая, состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Виктор отметился ассистом на Коуту во время первого взятия ворот.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 7.3 баллов. За 90 минут игры Виктор 48 раз дотронулся до мяча, отдал 25 точных передач (73,5%), один раз пробил по воротам, выиграл 5 единоборств, дважды обыграл соперника, 13 раз потерял мяч и трижды заработал на себе фол.

Оценка в 7.3 баллов – один из лучших показателей среди игроков «Жироны». Выше только у Кристиана Стуани (7.8) и Яна Коуту (7.5), которые отметились голами в этом поединке.

Лучшим игроком встречи был признан Такефуса Кубо (8.7).

Оценки WhoScored за матч Реал Сосьедад – Жирона – 2:2