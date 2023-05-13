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  4. Серия А. Аталанта сенсационно проиграла Салернитане
Чемпионат Италии
Салернитана
13.05.2023 16:00 – FT 1 : 0
Аталанта
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Италия
13 мая 2023, 18:17 |
106
4

Серия А. Аталанта сенсационно проиграла Салернитане

Команда Гасперини усложнила задачу попадания в Лигу чемпионов

13 мая 2023, 18:17 |
106
4
Серия А. Аталанта сенсационно проиграла Салернитане
Getty Images/Global Images Ukraine

Субботний игровой день в 35-м туре Серии А стартовал с сенсации. «Аталанта» на выезде проиграла аутсайдеру «Салернитане», чем значительно снизила свои шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Единственный гол в матче на 92-й минуте забил именитый ветеран Антонио Кандрева.

Серия А. 35-й тур

«Салернитана» – «Аталанта» – 1:0
Гол: Кандрева 90+2

Вчера «Лацио» потерял очки в матче с «Лечче» (ничья 2:2).

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Серия A Аталанта Салернитана Антонио Кандрева
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Vitason
Попустись гном!!
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+2
Vitason
Гасперина загнался,великого тренера возомнил с себя,все не по чем один он, великий!!
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+2
Vitason
Никуда,они не выйдут, какая лига чемпионов!?
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+2
Jaime_Lannister
Та пофігу на них, Маліновський не грає, хай хоч вилітають.
Ответить
+2
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