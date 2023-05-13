Серия А. Аталанта сенсационно проиграла Салернитане

Субботний игровой день в 35-м туре Серии А стартовал с сенсации. «Аталанта» на выезде проиграла аутсайдеру «Салернитане», чем значительно снизила свои шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Единственный гол в матче на 92-й минуте забил именитый ветеран Антонио Кандрева.

Серия А. 35-й тур

«Салернитана» – «Аталанта» – 1:0

Гол: Кандрева 90+2

Вчера «Лацио» потерял очки в матче с «Лечче» (ничья 2:2).