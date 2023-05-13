13.05.2023 16:00 – FT 1 : 0
Италия13 мая 2023, 18:17 |
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Серия А. Аталанта сенсационно проиграла Салернитане
Команда Гасперини усложнила задачу попадания в Лигу чемпионов
13 мая 2023, 18:17 |
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Субботний игровой день в 35-м туре Серии А стартовал с сенсации. «Аталанта» на выезде проиграла аутсайдеру «Салернитане», чем значительно снизила свои шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Единственный гол в матче на 92-й минуте забил именитый ветеран Антонио Кандрева.
Серия А. 35-й тур
«Салернитана» – «Аталанта» – 1:0
Гол: Кандрева 90+2
Вчера «Лацио» потерял очки в матче с «Лечче» (ничья 2:2).
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Комментарии 4
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Попустись гном!!
Гасперина загнался,великого тренера возомнил с себя,все не по чем один он, великий!!
Никуда,они не выйдут, какая лига чемпионов!?
Та пофігу на них, Маліновський не грає, хай хоч вилітають.
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