Битва за зону ЛЧ обостряется. Лацио потерял очки в матче с аутсайдером
Римляне продолжают борьбу за топ-4
В матче 35-го тура чемпионата Италии Лацио на своем поле потерял очки с аутсайдером Лечче, сыграв вничью 2:2. Хозяева забили первыми, но затем пропустили в конце первого и начале второго тайма. Римлян в компенсированное время спас Милинкович-Савич.
Лацио с 65 очками остается третьим, но Интер (63 очка) и Милан (61) еще сыграют в этом туре.
Лечче набрал 32 пункта и оторвался от зоны вылета на 5 пунктов.
Чемпионат Италии. 35-й тур
Лацио - Лечче 2:2
Голы: Иммобиле, 34, Милинкович-Савич, 90+5 - Кудин, 45, 51
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Миная» сделал шокирующее заявление накануне матча с «Днепром-1»
Лучшим тренером в апреле был признан наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери