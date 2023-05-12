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Чемпионат Италии
Лацио
12.05.2023 21:45 – FT 2 : 2
Лечче
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Италия
12 мая 2023, 23:46 |
221
2

Битва за зону ЛЧ обостряется. Лацио потерял очки в матче с аутсайдером

Римляне продолжают борьбу за топ-4

12 мая 2023, 23:46 |
221
2
Битва за зону ЛЧ обостряется. Лацио потерял очки в матче с аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Италии Лацио на своем поле потерял очки с аутсайдером Лечче, сыграв вничью 2:2. Хозяева забили первыми, но затем пропустили в конце первого и начале второго тайма. Римлян в компенсированное время спас Милинкович-Савич.

Лацио с 65 очками остается третьим, но Интер (63 очка) и Милан (61) еще сыграют в этом туре.

Лечче набрал 32 пункта и оторвался от зоны вылета на 5 пунктов.

Чемпионат Италии. 35-й тур

Лацио - Лечче 2:2
Голы: Иммобиле, 34, Милинкович-Савич, 90+5 - Кудин, 45, 51

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чемпионат Италии по футболу Лацио Лечче
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
гарний результат для українських клубів. а то не дай бог виграють Інтер або Мілан а в 4 ку не попадуть
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