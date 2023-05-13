В матче 35-го тура чемпионата Италии «Лацио» сыграл вничью с «Лечче» со счетом 2:2.

У гостей дубль оформил Реми Уден, причем на 23-й минуте Габриэль Стрефецца для «Лечче» не реализовал пенальти.

У хозяев отличился лидер атаки Чиро Иммобиле, а ничью спас Сергей Милинкович-Савич на 90+4 минуте.

«Лацио» набрал 65 очков и входит в топ-3, «Лечче» ведет борьбу за выживание (32 очка, 16-е место).

Серия А. 35-й тур, 12 мая

Лацио – Лечче – 2:2

Голы: Иммобиле, 34, Милинкович-Савич, 90+4 – Уден, 45+2, 51

Видеообзор матча