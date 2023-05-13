Италия13 мая 2023, 00:40 | Обновлено 13 мая 2023, 00:58
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Лацио – Лечче – 2:2. Римляне спаслись на 90+4 мин. Видео голов и обзор игры
Смотрите видеообзор поединка 35-го тура чемпионата Италии
13 мая 2023, 00:40 | Обновлено 13 мая 2023, 00:58
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В матче 35-го тура чемпионата Италии «Лацио» сыграл вничью с «Лечче» со счетом 2:2.
У гостей дубль оформил Реми Уден, причем на 23-й минуте Габриэль Стрефецца для «Лечче» не реализовал пенальти.
У хозяев отличился лидер атаки Чиро Иммобиле, а ничью спас Сергей Милинкович-Савич на 90+4 минуте.
«Лацио» набрал 65 очков и входит в топ-3, «Лечче» ведет борьбу за выживание (32 очка, 16-е место).
Серия А. 35-й тур, 12 мая
Лацио – Лечче – 2:2
Голы: Иммобиле, 34, Милинкович-Савич, 90+4 – Уден, 45+2, 51
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Реми Уден (Лечче).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Реми Уден (Лечче).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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