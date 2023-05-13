13.05.2023 13:30 – 44’ 0 : 0
Украина. Первая лига13 мая 2023, 13:30 | Обновлено 13 мая 2023, 13:47
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Полтава – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги
13 мая 2023, 13:30 | Обновлено 13 мая 2023, 13:47
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В субботу, 13 мая, состоится матч шестого тура группы вылета Первой лиги Украины по футболу, в котором «Полтава» примет ФСК «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 13:30.
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