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Чемпионат Украины
Полтава
13.05.2023 13:30 – 44 0 : 0
ФСК Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 мая 2023, 13:30 | Обновлено 13 мая 2023, 13:47
25
0

Полтава – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги

13 мая 2023, 13:30 | Обновлено 13 мая 2023, 13:47
25
0
Полтава – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 13 мая, состоится матч шестого тура группы вылета Первой лиги Украины по футболу, в котором «Полтава» примет ФСК «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 13:30.

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ФСК Мариуполь Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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