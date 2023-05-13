Украина. Первая лига13 мая 2023, 10:28 | Обновлено 13 мая 2023, 10:38
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Эпицентр – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги
13 мая 2023, 10:28 | Обновлено 13 мая 2023, 10:38
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В субботу, 13 мая, состоится матч шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором «Эпицентр» из Каменца-Подольского примет черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 14:30.
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