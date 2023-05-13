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Чемпионат Украины
Эпицентр
13.05.2023 14:30 - : -
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 мая 2023, 10:28 | Обновлено 13 мая 2023, 10:38
26
0

Эпицентр – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги

13 мая 2023, 10:28 | Обновлено 13 мая 2023, 10:38
26
0
Эпицентр – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 13 мая, состоится матч шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором «Эпицентр» из Каменца-Подольского примет черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 14:30.

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Источник Sport.ua
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