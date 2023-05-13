Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маффео решил исход матча. Мальорка дома обыграла Кадис в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Мальорка
12.05.2023 22:00 – FT 1 : 0
Кадис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 мая 2023, 00:23 | Обновлено 13 мая 2023, 01:00
29
0

Маффео решил исход матча. Мальорка дома обыграла Кадис в Ла Лиге

«Мальорка» занимает 12-е место в Ла Лиге, «Кадис» находится на 15-й позиции 

13 мая 2023, 00:23 | Обновлено 13 мая 2023, 01:00
29
0
Маффео решил исход матча. Мальорка дома обыграла Кадис в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Маффео

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Мальорка» дома обыграла «Кадис» со счетом 1:0.

Единственный в поединке гол забил защитник хозяев поля Пабло Маффео на 16-й минуте.

«Мальорка» набрала 44 очка (12-е место), «Кадис» находится на 15-й позиции (35 баллов).

Ла Лига. 34-й тур, 12 мая

Мальорка – Кадис – 1:0

Гол: Маффео, 16

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Маффео (Мальорка).
По теме:
Ланс в меньшинстве выиграл у Реймса и приблизился к ПСЖ
Лацио – Лечче – 2:2. Римляне спаслись на 90+4 мин. Видео голов и обзор игры
Старая дама – на вылет. Кельн обыграл Герту в матче с семью голами
Пабло Маффео Мальорка Кадис чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Футбол | 12 мая 2023, 19:17 0
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ

К сожалению, это не помогло выиграть чемпионат

Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Футбол | 12 мая 2023, 04:04 20
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах

Футболист «Арсенала» травмировал икроножную мышцу

Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Теннис | 12.05.2023, 11:35
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Решено не называть цифры потерь. Но мы всех знаем»
Война | 12.05.2023, 19:35
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Решено не называть цифры потерь. Но мы всех знаем»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Решено не называть цифры потерь. Но мы всех знаем»
Вернется в Шахтер? Монца приняла решение по поводу Марлона
Футбол | 12.05.2023, 20:42
Вернется в Шахтер? Монца приняла решение по поводу Марлона
Вернется в Шахтер? Монца приняла решение по поводу Марлона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
12.05.2023, 11:39
Баскетбол
Заря. Весенний чемпион  
Заря. Весенний чемпион  
12.05.2023, 12:05 57
Футбол
Сенсация недели. Чемпионка АО обыграла Соболенко в Риме и вышла на Калинину
Сенсация недели. Чемпионка АО обыграла Соболенко в Риме и вышла на Калинину
11.05.2023, 21:53 12
Теннис
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
11.05.2023, 14:52 109
Футбол
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
11.05.2023, 16:33 2
Бокс
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
11.05.2023, 11:45 29
Футбол
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
11.05.2023, 20:20 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности