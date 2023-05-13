Испания13 мая 2023, 00:23 | Обновлено 13 мая 2023, 01:00
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Маффео решил исход матча. Мальорка дома обыграла Кадис в Ла Лиге
«Мальорка» занимает 12-е место в Ла Лиге, «Кадис» находится на 15-й позиции
13 мая 2023, 00:23 | Обновлено 13 мая 2023, 01:00
29
0
В матче 34-го тура чемпионата Испании «Мальорка» дома обыграла «Кадис» со счетом 1:0.
Единственный в поединке гол забил защитник хозяев поля Пабло Маффео на 16-й минуте.
«Мальорка» набрала 44 очка (12-е место), «Кадис» находится на 15-й позиции (35 баллов).
Ла Лига. 34-й тур, 12 мая
Мальорка – Кадис – 1:0
Гол: Маффео, 16
События матча
16’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Маффео (Мальорка).
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