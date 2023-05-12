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Чемпионат Испании
Мальорка
12.05.2023 22:00 - : -
Кадис
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Испания
12 мая 2023, 09:59 | Обновлено 12 мая 2023, 10:00
59
0

Мальорка – Кадис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 12 мая в 22:00 по Киеву

12 мая 2023, 09:59 | Обновлено 12 мая 2023, 10:00
59
0
Мальорка – Кадис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая на «Визит Мальорка» пройдет матч 32-го тура Примеры, в котором Мальорка встретится с Кадисом. Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Мальорка

Клуб год назад находился на грани вылета из Ла Лиги. Но тогда это мало кого удивило бы, ведь это вполне вписывалось бы в общий стиль выступлений этого футбольного лифта. Но против оказался Агирре - этот тренер решился принять вызов, и смог справиться со сложнейшей задачей, выиграв право на выживание. Сейчас, в первом полноценном сезоне при Хавьере, бермельонес изначально заняли новый статус, середняка, и достаточно стабильно набирает очки. Даже сейчас, весной, когда турнирной мотивации нет априори, представители курортных островов все еще опасны многим. Да, на стыке зимы и весны был неприятный отрезок, с 1-й ничьей при 3-х поражениях. Но уже потом получалось выиграть у коллег, соседей по середине таблице, Сельты и Хетафе. А вот более сильным, Атлетико и, в прошлом туре, Жироне, проигрывали.

Кадис

Команда дольше играет в Примере подряд - это уже 3-й год кряду на таком уровне, и такое уже можно назвать немалым достижением для скромного коллектива. Но если сначала, сразу после долгожданного подъема, Кадис показал бодрую статистику, то потом приходится вести борьбу за выживание. И во многом она успешна за счет приглашения такого опытного наставника, как Серхио Гонсалеса Сориано. Именно он в прошлом сезоне смог набрать с новыми подопечными столько же очков, сколько и у Мальорки оказалось, обеспечив спасение для новичков. А в новой темпораде, пережив непростой стартовый отрезок, клуб постепенно выбирался из дна, но не сумев пока оторваться от опасной зоны. Апрель получилось закончить победой над Валенсией, что позволило набрать 35 очков. Но у Хетафе, упавшего в зону вылета, 34.

Статистика личных встреч

После 1991-го года Мальорка не проигрывала. Эта серия закончилась в этом сезоне, когда Кадис наконец-то выиграл 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют Мальорке, но ей ничего не нужно. Рискнем предположить, что гости не проиграют (коэффициент - 1,727).

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Источник Sport.ua
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