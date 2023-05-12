Старая дама – на вылет. Кельн обыграл Герту в матче с семью голами
«Герта» находится на последней позиции и близка к вылету во второй дивизион
В матче 32-го тура чемпионата Германии «Кельн» дома обыграл «Герту» со счетом 5:2.
У команды из Кельна голы забили Дави Зельке, Тимо Хюберс (дубль), Эльес Схири и Денис Хусейнбашич. За Герту отличились Люка Тузар и Стеван Йоветич.
«Кельн» набрал 41 очко и входит в топ-10 Бундеслиги. «Герта» находится на последней 18-й позиции (25 очков) и близка к вылету во второй дивизион.
Бундеслига. 32-й тур, 12 мая
Кельн – Герта – 5:2
Голы: Зельке, 8, Хюберс, 39, 69, Схири, 43, Хусейнбашич, 81 – Тузар, 18, Йоветич, 33
События матча
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