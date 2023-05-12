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  4. Старая дама – на вылет. Кельн обыграл Герту в матче с семью голами
Чемпионат Германии
Кельн
12.05.2023 21:30 – FT 5 : 2
Герта
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Германия
12 мая 2023, 23:59 | Обновлено 13 мая 2023, 01:48
123
0

Старая дама – на вылет. Кельн обыграл Герту в матче с семью голами

«Герта» находится на последней позиции и близка к вылету во второй дивизион

12 мая 2023, 23:59 | Обновлено 13 мая 2023, 01:48
123
0
Старая дама – на вылет. Кельн обыграл Герту в матче с семью голами
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Кельн» дома обыграл «Герту» со счетом 5:2.

У команды из Кельна голы забили Дави Зельке, Тимо Хюберс (дубль), Эльес Схири и Денис Хусейнбашич. За Герту отличились Люка Тузар и Стеван Йоветич.

«Кельн» набрал 41 очко и входит в топ-10 Бундеслиги. «Герта» находится на последней 18-й позиции (25 очков) и близка к вылету во второй дивизион.

Бундеслига. 32-й тур, 12 мая

Кельн – Герта – 5:2

Голы: Зельке, 8, Хюберс, 39, 69, Схири, 43, Хусейнбашич, 81 – Тузар, 18, Йоветич, 33

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Хусейнбашич (Кельн).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Хюберс (Кельн).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Эллиес Схири (Кельн).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Хюберс (Кельн).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Герта).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Люка Тусар (Герта).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Дави Зельке (Кельн).
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Источник Sport.ua
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