12 мая на «Олимпиаштадион» пройдет матч 32-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Кельн» встретится с «Гертой». Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Кельн

Команда проводит 2-й сезон под руководством Баумгарта. Предыдущий был безусловно успешным. Штеффен, только возглавив клуб (причем тот как раз перед этим победил в стыках за право остаться в вышке), поднял его на 7-е место. Этого хватило для возвращения в еврокубки, пусть и в формате Лиги конференций. В ней, правда, немцы ограничились только 8-ю очками в осенней группе, чего не хватило для выхода в плей-офф. На внутренней арене козлы довольно ожидаемо сдали позиции. Впрочем, прошлое участие в Лиге Европы и вовсе обернулось вылетом в Бундеслигу 2. Сейчас есть достаточно комфортный задел от опасной зоны. Ну, а после того, как удалось в прошлом туре обыграть в Леверкузене 2:1 Байер, поглощенный Лигой Европы, и вовсе можно считать вопрос о выживании в вышке закрытым.

Герта

Клуб уже несколько раз балансировал на грани вылета. Год назад их спас Феликс Магат, выиграв стыковые поединки у родного для себя Гамбурга. Но летом его решили поменять на более молодого специалиста, Сандро Шварца. Перебравшийся из московского Динамо тренер провалился. Это в сочетании с терпеливым доверием к нему привело коллектив в кризис, и решение снова позвать Дардаи (Пал в 3-й раз занимает должность) откровенно запоздало. Уже при венгре были поражения, причем не только от Баварии, что сражается за очередную серебряную салатницу, но и Вердеру, что давно уже все для себя решил. Но дома со Штутгартом получилось вырвать важную победу. На гол Кемпфа швабы смогли ответить довольно быстро мячом Гирасси, но получили еще раз, в раздевалку, в итоге все-таки проиграв. Впрочем, даже выиграв, столичный проект остается на единоличном последнем месте.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Кельн выиграл оба поединка со счетом 3:1. Но в этом Герта победила дома 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в Кельн, что играет дома. Но в концовке сезона стоит остановиться на предложении в виде тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).