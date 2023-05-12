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Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 21:06 | Обновлено 12 мая 2023, 21:20
153
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Шахтер

На «Арене Львов» состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги

12 мая 2023, 21:06 | Обновлено 12 мая 2023, 21:20
153
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Шахтер
УПЛ

В субботу, 13 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Шахтер».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арене Львов». Начало - в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ингулец – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе и телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Шахтер».

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Источник Sport.ua
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