Украина. Премьер лига12 мая 2023, 21:06 | Обновлено 12 мая 2023, 21:20
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Шахтер
На «Арене Львов» состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги
12 мая 2023, 21:06 | Обновлено 12 мая 2023, 21:20
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В субботу, 13 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Шахтер».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арене Львов». Начало - в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ингулец – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе и телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Шахтер».
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