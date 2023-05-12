Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милану будет нереально отыграться»

Экс-нападающий киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Милана» от «Интера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я не согласен с Шевченко. Я считаю, что «Милану» будет нереально отыграться. Во-первых, он слабее, и Андрей попался на удочку, как и многие. То, что «Милан» выглядел чуточку лучше во втором тайме – это им разрешил «Интер».

Просто «Интер» включил режим «не пропустить и строго сыграть в обороне», а сколько создал моментов «Милан»? Штангу и не считайте, там миллиард ног было», - сказал Леоненко.

Ответная встреча состоится 16 мая.