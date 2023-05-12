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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милану будет нереально отыграться»
Лига чемпионов
12 мая 2023, 14:04 | Обновлено 12 мая 2023, 14:12
389
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милану будет нереально отыграться»

Футбольный эксперт уверен, что «Интер» выйдет в финал Лиги чемпионов

12 мая 2023, 14:04 | Обновлено 12 мая 2023, 14:12
389
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милану будет нереально отыграться»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-нападающий киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Милана» от «Интера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я не согласен с Шевченко. Я считаю, что «Милану» будет нереально отыграться. Во-первых, он слабее, и Андрей попался на удочку, как и многие. То, что «Милан» выглядел чуточку лучше во втором тайме – это им разрешил «Интер».

Просто «Интер» включил режим «не пропустить и строго сыграть в обороне», а сколько создал моментов «Милан»? Штангу и не считайте, там миллиард ног было», - сказал Леоненко.

Ответная встреча состоится 16 мая.

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Виктор Леоненко Милан Интер Милан Лига чемпионов
Источник Леоненко PROSPORT
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Djimbo
Комусь цікава думка Леоненко?
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Віталій Яценко
Все залежить від здоров'я Леао. Без нього Мілан шансів немає. З ним шанси є.
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0
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