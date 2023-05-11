Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан может отыграться в ответном матче»

Легендарный экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды Стефано Пиоли от «Интера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Милан» на психологическом уровне уступил «Интеру». В первом тайме им не удалось войти в игру, во втором с несколькими изменениями и правильным менталитетом им удалось добиться большего.

Окончательный результат этого матча вознаградил «Интер», но, на мой взгляд, «Милан» еще может отыграться в ответном матче», - сказал Шевченко.

Ответная встреча состоится во вторник, 16 мая.